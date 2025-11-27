Niente Pos per l’associazione esonerata che invia corrispettivi alla Siae
Con una risposta a interpello l’agenzia delle Entrate ricostruisce il perimetro applicativo del nuovo adempimento
Obbligo di collegamento del Pos: esclusi dalle nuove regole operative dal 1° gennaio 2026 i corrispettivi trasmessi alla Siae. È quanto emerge nella risposta a interpello n. 298/2025 dell’agenzia delle Entrate a fronte di un quesito avanzato da un’associazione senza scopo di lucro che, nell’ambito della propria attività di organizzazione di mostre ed esposizioni feline, si era posta il dubbio se l’obbligo di collegamento del Pos (articolo 2, comma 3, del Dlgs 127/2015 come previsto dalla Legge di...
