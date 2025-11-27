Rottamazione quater, ultima chiamata alla cassa per il 2025

Alla cassa i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione quater e i riammessi che hanno presentato la domanda di rientro entro il 30 aprile 2025. Per entrambi, la scadenza è quella del 30 novembre 2025, che, grazie alla cosiddetta tolleranza di cinque giorni e dei differimenti da calendario, slitta a martedì 9 dicembre 2025. È questo il termine unico, sia per pagare la decima rata dovuta dai contribuenti in regola con i precedenti versamenti della rottamazione quater, sia per pagare la seconda...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi