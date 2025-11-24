Terzo settore e fisco, appuntamento con il webinar del Sole 24 Ore

«Le nuove norme dal 1° gennaio 2026 e la fiscalità Iva e diretta» è il tema del webinar che sarà visibile in diretta sul sito www.ilsole24ore.com. Oggi, martedì 25 novembre, alle 16 appuntamento con le novità per le Onlus con Gabriele Sepio e Rocco Guglielmo (Consiglio nazionale del Notariato). Il 3 dicembre alle 15 fari puntati sul fisco del Terzo settore.

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi