Terzo settore e fisco, appuntamento con il webinar del Sole 24 Ore
Sarà in diretta oggi, martedì 25 novembre, sul sito www.ilsole24ore.com
«Le nuove norme dal 1° gennaio 2026 e la fiscalità Iva e diretta» è il tema del webinar che sarà visibile in diretta sul sito www.ilsole24ore.com. Oggi, martedì 25 novembre, alle 16 appuntamento con le novità per le Onlus con Gabriele Sepio e Rocco Guglielmo (Consiglio nazionale del Notariato). Il 3 dicembre alle 15 fari puntati sul fisco del Terzo settore.
Il collegamento tra il Pos e il registratore telematico non richiede un supporto fisico né modifiche ai gestionali
a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AsssoSoftware