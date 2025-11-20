Zls, tempi troppo stretti per l’invio delle integrative
Il modello delle Entrate per l’accesso al credito nelle Marche e in Umbria. La scadenza ravvicinata del 2 dicembre mette a rischio l’incentivo
Parte ufficialmente la corsa al credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone logistiche semplificate con riferimento alle aree interessate di Umbria e Marche. La legge 18 novembre 2025 n. 171 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2025 e, nello stesso giorno, l’agenzia delle Entrate ha diffuso il provvedimento con cui apporta le dovute modifiche alla modulistica per l’invio della comunicazione integrativa utile a ottenere...
