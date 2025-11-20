Accettazione tacita di eredità, più facili le trascrizioni nei registri immobiliari
Richiesta anche su atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata. La legge colma la lacuna sull’accettazione per fatti concludenti
Facilitata la pubblicità nei registri immobiliari degli acquisti per successione ereditaria. È quanto deriverà dalla legge di semplificazione 167/2025.
I registri immobiliari sono impostati secondo il principio della «continuità delle trascrizioni»: se Tizio ha venduto nel 2023 un immobile a Caio con una compravendita non trascritta e poi Caio lo vende a Sempronio nel 2024, Caio e Sempronio perdono il loro acquisto se Tizio nel 2025 vende l’immobile a Mevio e questi trascrive il suo acquisto (prima...