Accettazione tacita di eredità, più facili le trascrizioni nei registri immobiliari

Facilitata la pubblicità nei registri immobiliari degli acquisti per successione ereditaria. È quanto deriverà dalla legge di semplificazione 167/2025.

I registri immobiliari sono impostati secondo il principio della «continuità delle trascrizioni»: se Tizio ha venduto nel 2023 un immobile a Caio con una compravendita non trascritta e poi Caio lo vende a Sempronio nel 2024, Caio e Sempronio perdono il loro acquisto se Tizio nel 2025 vende l’immobile a Mevio e questi trascrive il suo acquisto (prima...