Staff house, dal 21 novembre le domande per accedere agli aiuti

Pubblicato il decreto su termini, modalità e procedure per l’accesso ai contributi per il sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del settore turistico-ricettivo

di Roberto Lenzi

Il ministero del Turismo ha pubblicato il decreto 13 novembre 2025 che consente alle imprese turistiche di presentare, dal 21 novembre 2025, le domande per accedere al contributo dedicato a garantire soluzioni abitative a condizioni agevolate per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo. Il decreto definisce termini, modalità e procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi staff house. Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni ...

