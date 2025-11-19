Staff house, dal 21 novembre le domande per accedere agli aiuti
Pubblicato il decreto su termini, modalità e procedure per l’accesso ai contributi per il sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del settore turistico-ricettivo
Il ministero del Turismo ha pubblicato il decreto 13 novembre 2025 che consente alle imprese turistiche di presentare, dal 21 novembre 2025, le domande per accedere al contributo dedicato a garantire soluzioni abitative a condizioni agevolate per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo. Il decreto definisce termini, modalità e procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi staff house. Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni ...
Correlati
Altri Provvedimenti