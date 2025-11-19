Adempimenti

Stretta sulle compensazioni impatta anche sui crediti maturati

Dal 1° luglio 2026 limitato l’uso a copertura di oneri assicurativi e contributivi. Senza una clausola di salvaguardia a rischio i piani fatti dalle imprese

di Roberto Lenzi

Crediti di imposta 4.0, Zes unica, Zls, credito d’imposta agricoltura non più compensabili con i contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori. Le imprese si domandano cosa succederà ai crediti già maturati. Se il Parlamento confermerà, il Ddl di Bilancio 2026 prevede che, a partire dal 1° luglio 2026, i crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non potranno più essere utilizzati in compensazione per il pagamento di una serie di oneri. Il testo specifica...

Correlati

Michele Brusaterra

Scheda adempimento
Staff house, dal 21 novembre le domande per accedere agli aiuti

Gli ultimi contenuti di Adempimenti