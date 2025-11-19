Materiali di recupero dal 1° dicembre domande per il credito di imposta
Beneficio al 36% delle spese sostenute fino a 20mila euro annui per impresa
Apre alle ore 12 di lunedì 1^ dicembre 2025 e chiude alle ore 12 di venerdì 30 gennaio 2026 lo sportello telematico per la presentazione da parte delle imprese delle istanze di rimborso, nella forma del credito d’imposta, delle spese sostenute nel 2024 per acquistare prodotti in plastica riciclata o imballaggi biodegradabili.
La modulistica è allegata al Decreto direttoriale 17 novembre 2025, n. 353 (pubblicato sul sito web del Ministero dell’ambiente il giorno successivo) ma le regole generali di...