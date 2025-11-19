Bilanci, semplificazioni Oic nel solco del Codice civile
L’organismo di vigilanza sintetizza in un documento le richieste degli operatori. Da ampliare l’uso del modello semplificato per calcolare le svalutazioni
Semplificazioni contabili per le piccole e micro imprese ma sempre nel rispetto delle norme dettate dal Codice civile.
E’ questa la considerazione che emerge dalla lettura del documento redatto dall’Organismo italiano di contabilità (anticipato sul Sole 24 Ore del 18 novembre) che sintetizza le risposte ricevute ai questionari destinati a imprese, professionisti contabili, revisori e finanziatori.
Dalle risposte si evince che non sempre appare chiara la gerarchia delle fonti, costituite innanzi tutto...