Commercialisti e avvocati, rischio fiscale certificato entro il 30 settembre 2026

Commercialisti e avvocati inclusi nell’elenco dei certificatori della cooperative compliance avranno tempo fino al 30 settembre 2026 per il bollino blu sul sistema di gestione e controllo del rischio fiscale per le imprese che hanno già fatto richiesta di entrare nel regime di adempimento collaborativo per gli anni d’imposta 2024 e 2025. Mancare l’appuntamento comporterà l’esclusione per il mancato rispetto della richiesta di ingresso già avanzata verso il Fisco. È una delle novità che saranno inserite...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi