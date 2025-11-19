Commercialisti e avvocati, rischio fiscale certificato entro il 30 settembre 2026
Nel correttivo Irpef Ires tassa sugli interpelli solo nei casi più complessi. Norma di salvataggio per le sospensioni unilaterali di accordi sulle doppie imposizioni (Russia e Bielorussia)
Commercialisti e avvocati inclusi nell’elenco dei certificatori della cooperative compliance avranno tempo fino al 30 settembre 2026 per il bollino blu sul sistema di gestione e controllo del rischio fiscale per le imprese che hanno già fatto richiesta di entrare nel regime di adempimento collaborativo per gli anni d’imposta 2024 e 2025. Mancare l’appuntamento comporterà l’esclusione per il mancato rispetto della richiesta di ingresso già avanzata verso il Fisco. È una delle novità che saranno inserite...