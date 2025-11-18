Imposte sui redditi, niente anticipi da eredi e curatori

Non sono tenuti a versare il secondo acconto delle imposte sui redditi né gli eredi dei contribuenti deceduti, né i curatori delle liquidazioni giudiziali già aperte alla data di scadenza del versamento. Sono solo alcune delle ipotesi in cui è permesso di non versare il secondo acconto entro il 1° dicembre.

Chi non doveva imposte per il 2024

Non è tenuto, per legge (articolo 1, terzo comma, legge n. 97/77) chi nella dichiarazione dei redditi 2024 appena presentata esponeva un’imposta inferiore al minimo (52 euro per l’Irpef, 22 euro...