Dichiarazioni 2025: correzioni sprint nel riporto delle perdite pregresse
La riportabilità è tornata <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">al centro dell’attenzione </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">per il caso degli aiuti Covid</span>
Scaduto il termine per l’invio delle dichiarazioni 2025 (lo scorso 31 ottobre), è importante capire come correggere eventuali errori e calcolare le sanzioni ridotte concesse dal ravvedimento ex articolo 13 del Dlgs 472/97.
Correzione degli errori
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 si applicano le sanzioni riformate dal Dlgs 87/2024: per la dichiarazione infedele la penalità è pari al 70% delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro. Tuttavia, in caso di correzioni che avvengono in questa fase, è applicabile...