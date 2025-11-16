Modello integrativo per recuperare l’errore sui crediti d’imposta

Un’altra fattispecie a cui fare attenzione in questa fase è quella dell’omesso invio della dichiarazione. Va tenuto presente che la dichiarazione dei redditi, se presentata entro 90 giorni dalla scadenza e quindi entro il prossimo 29 gennaio, è comunque pienamente valida, salvo l’applicazione di una sanzione fissa suscettibile delle riduzioni da ravvedimento operoso che vanno da 1/15 a 1/8 a seconda del momento in cui si regolarizza.

Dichiarazione omessa

