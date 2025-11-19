Terzo settore, sull’esclusione Iva proroga decennale fino al 2036
Atteso oggi in Consiglio dei ministro il varo del decreto attuativo. All’esame definitivo anche il riordino delle ipotesi di esenzione per gli Ets
In arrivo la proroga decennale in tema di Iva ed enti associativi. All’esame definitivo anche il riordino delle ipotesi di esenzione per gli enti del Terzo settore (Ets). Ci si riferisce alle ultime novità che potrebbero integrare lo schema di decreto attuativo della delega fiscale (legge n. 111/2023) approvato lo scorso 22 luglio e atteso in Consiglio dei ministri per l’esame definitivo. Le novità fanno seguito ai rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari e mirano a stabilizzare un quadro...