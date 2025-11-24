Iva, invio della Lipe trimestrale entro il 1° dicembre con esoneri limitati
Esclusi, oltre ai forfettari, coloro che non hanno effettuato operazioni attive o passive e coloro che hanno effettuato solo operazioni esenti. Sanzioni dimezzate per i ritardi entro 15 giorni
Lunedì 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica) è l’ultimo giorno per inviare la comunicazione liquidazione periodica Iva (Lipe) per i dati riepilogativi relativi al terzo trimestre 2025 (luglio, agosto e settembre). L’obbligo non sussiste in assenza di dati da indicare all’interno della comunicazione mentre invece va, in ogni caso, presentata qualora si debba riportare un credito proveniente dal trimestre precedente.
Il soggetto Iva può provvedere alla presentazione telematica della comunicazione...
Correlati
Michele BrusaterraScheda adempimento
Il collegamento tra il Pos e il registratore telematico non richiede un supporto fisico né modifiche ai gestionali
a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AsssoSoftware