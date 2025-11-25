Transizione 5.0, per l’opzione spunta l’obbligo della pec
Entro il 27 novembre la scelta tra i crediti d’imposta. Per procedere è necessario rispondere con posta elettronica certificata al messaggio del Gse
La scelta tra i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 passa attraverso la posta elettronica certificata e non tramite il portale del Gse, con la scadenza del 27 novembre che rimane confermata.
La novità emerge da un avviso pubblicato dal ministero delle Imprese e del made in Italy il 25 novembre. Il Mimit interviene esplicitando che sarà il Gse a trasmettere una pec all’impresa interessata, allegando un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa dovrà compilare, firmare digitalmente ...
Il collegamento tra il Pos e il registratore telematico non richiede un supporto fisico né modifiche ai gestionali
a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AsssoSoftware