Delega unica, nuovi servizi con conferma dei precedenti

Inserendo l’accesso dell’intermediario a un nuovo servizio, l’intera delega precedente viene revocata e sostituita dalla nuova, con decorrenza e scadenza aggiornate. È uno degli aspetti più delicati del nuovo sistema di invio delle deleghe uniche via web, operativo dall’8 dicembre. Lo chiarisce la guida al nuovo servizio, pubblicata dall’agenzia delle Entrate.

