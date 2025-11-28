Crisi d’impresa, l’impatto della riforma sui doveri di sindaci e revisori

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza rafforza il ruolo dei sindaci, richiedendo un controllo continuativo volto a cogliere tempestivamente i segnali di allarme. Ne deriva un ampliamento dei doveri e dei poteri attribuiti a sindaci e revisori, tra cui obblighi di segnalazione e possibilità di attivare procedure di liquidazione giudiziale. Ciò comporta un’estensione delle responsabilità e delle iniziative richieste agli organi di controllo.