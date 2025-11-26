Vendita con riserva della proprietà, dai profili civilistici agli impatti fiscali

Il contratto di vendita con riserva della proprietà (articolo 1523 del Codice civile), molto diffuso nel settore immobiliare (consente infatti di concludere il contratto a chi non abbia immediatamente a disposizione il denaro necessario per l’acquisto), ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento giuridico sin dall’emanazione del Codice civile (1942). Ciò nonostante, esso presenta ancora alcune linee d’ombra: infatti mentre nel comparto dell’Iva, del registro e del reddito di impresa l’effetto traslativo della proprietà si compie al momento della stipula del contratto, nell’ambito dei redditi diversi si verifica l’effetto opposto e gli effetti fiscali si compiono al momento del pagamento dell’ultima rata di prezzo prevista nel contratto.