ApprofondimentoImposte

Lavoro autonomo e contributi in conto impianti, primi orientamenti dell’Agenzia

di Marcello Ascenzi

N. 44

Settimana Fiscale

Il principio di onnicomprensività nel reddito di lavoro autonomo - introdotto dal Dlgs 192/2024 - trova applicazione concreta nella risposta ad interpello n. 277/2025, secondo cui un contributo in conto impianti percepito successivamente all’acquisto di un bene genera una sopravvenienza attiva, calcolata come differenza tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle deducibili al netto del contributo.

Sopravvenienza attiva in caso di contributo in conto impianti

L’introduzione del principio di onnicomprensività ad opera del Dlgs 192/2024 segna una svolta nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, estendendo la base imponibile a tutte le somme e valori percepiti dal professionista e superando l’approccio tradizionale centrato sui soli compensi.

Tale principio si riflette concretamente nella...

Settimana Fiscale

Argomenti

I punti chiave

  1. Sopravvenienza attiva in caso di contributo in conto impianti
  2. Principio di onnicomprensività nel reddito di lavoro autonomo
  3. Applicazione delle nuove regole al contributo in conto impianti
  4. Cambiamenti rispetto al regime previgente
  5. In conclusione

Gli ultimi contenuti di Settimana Fiscale