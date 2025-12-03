Criptovalute, tassate anche le plusvalenze ante 2023

Le plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto criptovalute, realizzate prima dell’entrata in vigore della disciplina specifica introdotta con la legge di Bilancio per il 2023, sono comunque tassabili, in quanto tali asset risultavano assimilabili agli strumenti finanziari. Poiché l’articolo 1, comma 127, della legge 197/2022 non ha introdotto una nuova fattispecie impositiva per redditi in precedenza esenti, non sorge alcuna questione di retroattività e quindi di potenziale illegittimità...

