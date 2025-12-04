Non impugnabile l’esito del controllo che informa dell’iscrizione a ruolo
Atto con finalità meramente informativa che non costituisce la prima manifestazione di una pretesa impositiva
La comunicazione dell’esito del controllo ex articolo 60-bis del Dpr 633/1972, che informa il contribuente dell’iscrizione a ruolo quale obbligato solidale, non è un atto impugnabile perché ha finalità meramente informativa, e non è lesivo né costituisce la prima manifestazione di una pretesa impositiva (essendo stato preceduto dall’invito ad adempiere). A fornire questo interessante principio è la Cassazione con l’ordinanza n. 31530 depositata ieri.
Una società impugnava una comunicazione dell’esito...