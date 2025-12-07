Non è esterovestita la società che dimostra di operare oltreconfine
Se la società con sede all’estero svolge un’effettiva attività economica oltrefrontiera non può aversi esterovestizione: è quanto deciso dalla Cgt di primo grado di Bari (presidente e relatore Grillo) con sentenza 2514/09/2025.
La fattispecie oggetto di giudizio riguarda un accertamento per omessa dichiarazione Ires, Irap e relative conseguenze ai fini Iva (con determinazione di imponibili significativi che sarebbero stati sottratti a tassazione in Italia) nei confronti di una società residente nella...