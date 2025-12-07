Quote societarie conferite nel trust esenti dall’imposta di successione
Ok della Cgt della Toscana all’agevolazione prevista per i passaggi generazionali. Il nodo delle valutazioni in caso di opzione per la tassazione in entrata
Il conferimento di partecipazioni societarie in trust, in presenza dei requisiti di legge, può beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per i passaggi generazionali ex articolo 3, comma 4-ter, del testo unico dell’imposta di successione e donazione (Tus). Lo afferma la Cgt di secondo grado della Toscana nella sentenza 956/3/2025 (presidente Celenza, relatore Belle).
Una persona fisica, in qualità di disponente, aveva conferito nel trust, in sede di apporto iniziale, una quota del 75% di una ...