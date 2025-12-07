Controlli e liti

Quote societarie conferite nel trust esenti dall’imposta di successione

Ok della Cgt della Toscana all’agevolazione prevista per i passaggi generazionali. Il nodo delle valutazioni in caso di opzione per la tassazione in entrata

Davide Greco e Giulia Sorci

Il conferimento di partecipazioni societarie in trust, in presenza dei requisiti di legge, può beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per i passaggi generazionali ex articolo 3, comma 4-ter, del testo unico dell’imposta di successione e donazione (Tus). Lo afferma la Cgt di secondo grado della Toscana nella sentenza 956/3/2025 (presidente Celenza, relatore Belle).

Una persona fisica, in qualità di disponente, aveva conferito nel trust, in sede di apporto iniziale, una quota del 75% di una ...

