Ok alla cessione di quote rivalutate alla controllata
Niente abuso del diritto nel trasferimento di partecipazioni. Il cambio di governance esclude l’esistenza di un’operazione circolare
Non costituisce abuso del diritto cedere una partecipazione, preventivamente rivalutata, ad una società controllata dal cedente in quanto il risparmio di imposte ottenuto non è indebito né tanto meno illecito. Lo afferma la Corte di giustizia tributaria di Grosseto, che cita, a sostegno della legittimità della operazione, le indicazioni dell’atto di indirizzo del ministero dell’Economia del 27 febbraio 2025. Nel caso esaminato, sussistevano inoltre valide ragioni extrafiscali riguardanti il cambio...
