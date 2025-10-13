Iva, per la detrazione non serve la prova del pagamento

La prova dell’avvenuto pagamento non è mai un requisito per poter detrarre l’Iva. L’esercizio della detrazione è vincolato solo a due presupposti: l’esigibilità dell’imposta e il possesso di una fattura.

L’ordinanza 27238/2025 della Cassazione è l’occasione per ribadire quali sono i presupposti necessari, e sufficienti, per poter esercitare correttamente il diritto alla detrazione.

Il caso vede protagonista una Corte di merito calabrese che, nel confermare la pretesa dell’ufficio in appello, nega il...