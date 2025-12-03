Attività di revisione, pubblicata la checklist Ifrs
Documento di Assirevi: recepite le novità dello Ias 21 e aggiornata la lista di controllo
Assirevi, l’Associazione italiana delle società di revisione legale, ha pubblicato nella sezione “Checklist” del proprio sito la «Lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili Ifrs, così come omologati dall’Unione Europea» (in breve “Checklist Ifrs”), e la «Lista di controllo relativa all’informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre...