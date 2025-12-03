Attività di revisione, pubblicata la checklist Ifrs

Assirevi, l’Associazione italiana delle società di revisione legale, ha pubblicato nella sezione “Checklist” del proprio sito la «Lista di controllo delle informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili Ifrs, così come omologati dall’Unione Europea» (in breve “Checklist Ifrs”), e la «Lista di controllo relativa all’informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, raccomandazioni, delibere e comunicazioni Consob o di altre...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi