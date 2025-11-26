Collegio sindacale, verbali aggiornati: restyling delle parti su operazioni straordinarie e crisi d’impresa
I modelli 2025 garantiscono una maggiore coerenza formale e offrono ai sindaci una formula standard per documentare la corretta gestione delle riunioni a distanza
Una corretta verbalizzazione dell’attività del collegio sindacale non è un mero adempimento formale, ma rappresenta uno snodo centrale del sistema dei controlli societari. Nel verbale si “cristallizzano” nel tempo, inter alia, i fatti rilevanti, le valutazioni e le determinazioni del collegio, le informazioni ricevute dagli amministratori e dal revisore legale e dalle restanti funzioni aziendali che operano nel sistema di controllo interno e di gestione del rischio quando istituito. Documenta in ...