Ruolo strategico dei commercialisti nella gestione dei fondi europei
Un documento del Consiglio nazionale sottolinea il contributo tecnico e deontologico che la categoria può offrire agli enti pubblici nell’implementare presidi organizzativi e strumenti di controllo
La prevenzione del conflitto di interessi è un presidio essenziale di integrità, trasparenza e responsabilità e i commercialisti ne rappresentano un punto di riferimento per la Pubblica amministrazione; sul portale del Cndcec è stato pubblicato un interessante documento dal titolo “Conflitto di interessi e integrità pubblica: il ruolo strategico dei Commercialisti nella gestione dei fondi europei” dove è evidenziata l’attività della professione ordinistica nella gestione di così importanti risorse...
