La prevenzione del conflitto di interessi è un presidio essenziale di integrità, trasparenza e responsabilità e i commercialisti ne rappresentano un punto di riferimento per la Pubblica amministrazione; sul portale del Cndcec è stato pubblicato un interessante documento dal titolo “Conflitto di interessi e integrità pubblica: il ruolo strategico dei Commercialisti nella gestione dei fondi europei” dove è evidenziata l’attività della professione ordinistica nella gestione di così importanti risorse...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi