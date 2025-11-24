Verbali, guida per i sindaci per evitare rischi e ricorsi

La verbalizzazione puntuale, completa e coerente delle attività svolte è elemento imprescindibile del corretto adempimento dei doveri da parte del collegio sindacale. Una verbalizzazione incompleta o generica può costituire inadempimento ai propri doveri e rappresenta un fattore di rischio, anche in termini di responsabilità civile e penale. Di fondamentale importanza il documento «Verbali del collegio sindacale di società non quotate» pubblicato ieri sul sito del Consiglio nazionale dei dottori ...

