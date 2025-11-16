Con l’uscita dal regime forfettario tornano registri Iva e ritenute
Se le verifiche di fine anno portano all’abbandono della tassa piatta occorre abituarsi ad applicare il 20% di trattenute sui compensi e ricordarsi tutti gli adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto
La perdita dei requisiti di accesso o l’insorgenza di una causa ostativa comporta la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo a quello in cui l’evento si è verificato. Pertanto, dal 2026, i contribuenti forfettari che nel 2025 perdono uno o entrambi i requisiti di accesso o che incorrono in una o più cause ostative, dovranno fare i conti con il regime ordinario, cioè con le regole contenute negli articoli 54 e seguenti del Tuir.
I costi deducibili
Questa norma prevede la determinazione del reddito...