Collegio sindacale, presidio ad ampio raggio sull’utilizzo dell’Ai in azienda
Dalle linee guida raccomandazioni senza nuovi obblighi rispetto a legge e statuto. Applicazione secondo proporzionalità e materialità, in base al caso concreto e alle informazioni fornite
La transizione verso l’intelligenza artificiale impone alle società una revisione profonda dei propri assetti di governo e le «Linee guida di vigilanza del Collegio sindacale sull’adozione dell’intelligenza artificiale», pubblicate sul sito del Cndcec, delineano un modello nel quale consiglio di amministrazione, management e collegio sindacale operano con ruoli distinti ma complementari: il primo definisce visione, priorità e risorse; il secondo traduce tali indirizzi in processi, sistemi e controlli...