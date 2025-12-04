Commercialisti, sanzioni per l’uso improprio dell’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale entra nel Codice deontologico dei commercialisti e nel Codice delle sanzioni disciplinari, e il mancato rispetto delle nuove regole, in vigore dal 21 novembre, comporta la sanzione della sospensione fino a sei mesi. I testi aggiornati sono stati pubblicati il 4 dicembre con l’informativa 178/2025.

La necessità di rimettere mano a un testo aggiornato di recente nasce dall’approvazione della legge 132/2025 e dalle previsioni contenute nell’articolo 13, che ha disciplinato ...