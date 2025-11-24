Sostenibilità, oltre 6mila revisori abilitati per certificare i bilanci
Rush finale per le domande a poco più di un mese dalla fine del periodo transitorio in cui si accede con requisiti ridotti, ma l’interesse è in calo dopo il rinvio degli obblighi per le aziende
Sono oltre seimila i revisori legali abilitati anche per la sostenibilità. A poco più di un mese dalla fine del periodo transitorio, circa il 15% degli oltre 41mila iscritti al Registro revisori attivi, si è accreditato nel nuovo ruolo di revisore della sostenibilità, in grado di attestare la conformità alle norme Ue dei bilanci “green”.
Dopo la fase uno, riservata alle società di revisione che potevano presentare domanda di abilitazione cartacea, dal primo ottobre la Ragioneria ha dato avvio alla...