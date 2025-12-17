Carried interest anche se si investe meno dell’1%
La soglia è requisito bypassabile: necessaria un’analisi caso per caso
Anche con una partecipazione complessiva al capitale della società solo dello 0,24%, in presenza degli altri requisiti è possibile integrare le condizioni per qualificare il carried interest come rendita finanziaria tassata al 26% anziché come reddito di lavoro dipendente. È la conferma data dalla risposta n. 313 resa pubblica dalle Entrate il 17 dicembre.
Spesso si pensa erroneamente che la condizione stabilita dall’articolo 60 del Dl 50/2017 dell’investimento complessivo pari all’1% dell’investimento...