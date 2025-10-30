Cassetto fiscale, l’intermediario acquisisce anche le CU
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 ottobre 2025, viene data attuazione alla disposizione contenuta nell’articolo 23 del decreto legislativo n. 1 del 2024, rubricato «Rafforzamento dei contenuto conoscitivi del cassetto fiscale», con riferimento alle modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche (CU) da parte degli intermediari.
La normativa
L’articolo 23 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, rubricato «Rafforzamento dei...