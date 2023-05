Chi non ha pagato può appellarsi al favor rei di Tonino Morina









I contribuenti che hanno ricevuto contestazioni per mancato versamento di ritenute contributive, possono fare riferimento alla disciplina del favor rei, applicata per gli illeciti tributari. Nel rispetto del principio del favor rei, la norma che cancella le penalità da 10mila a 50mila euro, nel caso di tardivi od omessi versamenti delle ritenute operate ai dipendenti, finora applicate dall’Inps anche per ritardi od omissioni di pochi euro, potrebbe essere applicata alle contestazioni in corso. L’...