Codice di condotta per fornitori: un passo verso la sostenibilità nella catena di approvvigionamento

Il Dlgs 125/2024 attuativo della Corporate sustainability reporting directive (Csrd) ha esteso in misura significativa la redazione obbligatoria del reporting di sostenibilità a tutte le grandi imprese, banche e assicurazioni europee quotate o non quotate, nonché a tutte le società quotate, con la sola eccezione delle micro-quotate. Il decreto richiede esplicitamente che le informazioni di sostenibilità riguardino, per quanto possibile, l’intera catena del valore di un’impresa (articoli 3-4 del Dlgs...

