Principi contabili, le risposte di Oic e Mef su resi, sconti, lavori di ripristino e bilanci intermedi

Gli ultimi interventi dell’Organismo italiano di contabilità (Oic) e del ministero dell’Economia e delle Finanze, dal principio definitivo sui bilanci intermedi alle norme di coordinamento tra Oic 34 e le regole fiscali Ires e Irap, passando per gli emendamenti in consultazione fino al 31 luglio, hanno come filo rosso la coerenza tra il bilancio d’esercizio e le regole fiscali: l’obiettivo è dare risposte strutturate alle problematiche applicative segnalate dai professionisti, per le quali non sono...

