Lavori su ordinazione e commesse in perdita, guida ai criteri di rilevazione e alla contabilizzazione

Previsti dall’Oic 23 i lavori in corso su ordinazione si riferiscono a un contratto per la realizzazione di beni o per la fornitura di servizi realizzati ed eseguiti in base a specifiche tecniche richieste dal cliente. Il presente intervento analizza ed illustra con esempi i criteri per la loro rilevazione , soffermandosi infine sulla problematica della rilevazione delle “commesse in perdita”.