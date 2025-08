Dividendi o compensi, per soci e amministratori una scelta strategica

Il panorama italiano è caratterizzato da soci/amministratori con attività prevalente nella società. In questi casi si pone l’alternativa tra il percepire un compenso come amministratore o ricevere gli utili come dividendo. La decisione non incide solo sulla fiscalità personale e aziendale, ma attiva (o esclude) obblighi contributivi. Con il tool “Dividendi o Compensi 2025”, è possibile confrontare in modo dettagliato le due opzioni e valutarne la convenienza economica netta per la società e per il socio. Si analizza un caso in cui il compenso annuo previsto è pari a 200.000 e l’alternativa è una distribuzione di utili dello stesso importo. Si evidenziano differenze di carico fiscale, contributivo e netto percepito, senza tralasciare gli impatti sui principali ratio di bilancio.