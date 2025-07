La riforma Esg nei rinvii Ue, come ripensare i piani per una sostenibilità integrata

Il provvedimento “Stop the clock”, parte del pacchetto Omnibus, rappresenta una svolta nella regolazione europea in materia Esg, rinviando l’entrata in vigore delle direttive Csrd e Csddd e proponendo modifiche sostanziali al loro impianto originario. Oltre a ridurre la pressione normativa su imprese e Pmi, il rinvio solleva interrogativi sulla tenuta degli obiettivi di trasparenza e trasformazione sostenibile. Si esaminano gli impatti settoriali e le implicazioni strategiche del differimento, proponendo un approccio operativo per trasformare il tempo guadagnato in un vantaggio competitivo, attraverso la pianificazione di percorsi sostenibili integrati e orientati alla materialità.