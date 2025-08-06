Forfettari, le cause di fuoriuscita dal regime in corso d’anno

Il regime forfettario è una delle opzioni fiscali più vantaggiose, grazie all’esclusione dall’Iva, agli adempimenti semplificati e all’aliquota ridotta. Tuttavia, non è un terreno privo di insidie: la normativa prevede precise soglie, requisiti e cause ostative che, se non rispettati, portano all’esclusione immediata o differita dal regime, con conseguenze operative rilevanti.

Si analizzano in dettaglio i controlli da effettuare, i limiti da monitorare, le spese per il personale e le implicazioni di attività multiple per evitare errori e gestire correttamente l’uscita, anche in corso d’anno, dal regime.