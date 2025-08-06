Casi e questioniImposte

Forfettari, le cause di fuoriuscita dal regime in corso d’anno

di Cristina Odorizzi

N. 31

Il regime forfettario è una delle opzioni fiscali più vantaggiose, grazie all’esclusione dall’Iva, agli adempimenti semplificati e all’aliquota ridotta. Tuttavia, non è un terreno privo di insidie: la normativa prevede precise soglie, requisiti e cause ostative che, se non rispettati, portano all’esclusione immediata o differita dal regime, con conseguenze operative rilevanti.

Si analizzano in dettaglio i controlli da effettuare, i limiti da monitorare, le spese per il personale e le implicazioni di attività multiple per evitare errori e gestire correttamente l’uscita, anche in corso d’anno, dal regime.

Il regime forfettario, disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014, è un regime di favore per soggetti con ricavi/compensi annui sino a 85.000,00 euro.

Infatti, l’applicazione del regime forfettario consente di operare in esclusione da Iva, fruendo di una rilevantissima semplificazione degli adempimenti fiscali ed applicando...

I punti chiave

  1. Condizioni per l’applicazione del regime forfettario
  2. Requisiti di accesso
  3. Cause di esclusione
  4. Regimi speciali che impediscono il regime forfettario
  5. Decorrenza delle cause ostative
  6. Effetti Iva per la cessazione immediata del regime
  7. Effetti sulle imposte dirette della cessazione del regime
  8. Effetti sulle ritenute alla fonte a titolo di acconto

