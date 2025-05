Oneri di smantellamento e ripristino, come determinare e contabilizzare il fondo

L’Oic ha pubblicato nel mese di marzo 2024 gli emendamenti ad alcuni principi contabili nazionali. I cambiamenti hanno interessato Oic 16 e Oic31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. È stato previsto un modello contabile che si basa sulla contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce. Al fine di meglio chiarire le novità introdotte dalle modifiche commentate, vediamo come determinare e contabilizzare il fondo.