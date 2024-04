Oic, gli impatti diversificati dei recenti emendamenti nei bilanci 2023 e 2024

Gli emendamenti pubblicati a marzo dall’Organismo Italiano di Contabilità hanno interessato i seguenti principi contabili: l’OIC 25 per disciplinare i profili contabili relativi all’applicazione della global minimum tax secondo il modello del Secondo Pilastro dell’OCSE (Pillar Two); gli OIC 16 e OIC 31 per introdurre una disciplina contabile ad hoc relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino; gli OIC 12, OIC 15 e OIC 19, relativamente al trattamento degli sconti, per allinearne il contenuto al nuovo principio contabile OIC 34 ricavi.