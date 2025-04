Regime forfettario 2025: cosa cambia dal concordato fiscale ai contributi previdenziali

Dallo stop al concordato preventivo fino allo sconto contributivo per le nuove attività, sono diverse le modifiche in arrivo o in vigore dal 2025 per coloro che applicano il regime forfettario. Quest’anno viene meno la Cu relativa ai compensi per i forfettari dal 1° gennaio 2024. E ci sono anche temi che ancora attendono i chiarimenti, come la disciplina dei rimborsi spese esentasse.

