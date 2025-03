Dichiarazione Iva, con valore pari a zero il quadro non deve essere compilato

La domanda Nel 2023 per il verificarsi della causa ostativa al regime forfettario del superamento di 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente sono uscito dal regime forfettario professionisti (avvocati) nel periodo d’imposta successivo ex articolo 1, comma 57, legge 190/2014. Non avendo effettuato operazioni imponibili nel 2024, ma solo qualche operazione non imponibile (pagamento contributo unificato giustizia), non ho emesso fatture né percepito alcun reddito professionale. Sono comunque tenuto a presentare la dichiarazione Iva nell'anno in corso per l'anno d’imposta 2024? In caso di risposta affermativa cosa devo indicare nel software Sogei considerato che il format non registra la compilazione dei campi dei quadri VE e VF con cifra 0 (zero)?

N. G. - Napoli

Nel caso descritto, deve essere presentata la dichiarazione Iva 2025, per l’anno 2024, anche se non sono state effettuate operazioni rilevanti ai fini Iva. Nel caso in cui non vi siano operazioni da dichiarare, le istruzioni alla dichiarazione Iva (paragrafo 1.1) contengono la seguente precisazione: «ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si precisa che qualora in un quadro non si abbiano dati o valori significativi da indicare, il quadro non deve essere compilato; il valore zero...