Dichiarazione Iva, la ditta individuale segnala il rientro nel forfettario nel rigo «VA14»

La domanda

Una ditta individuale che da diversi anni è in regime forfettario, nell’anno imposta 2023 ha sforato la soglia degli 85mila euro quindi dal 2024 è tornata in regime Iva ordinario. Nel 2024 ha un fatturato di circa 50mila euro e quindi dal 2025 può tornare nel regime Iva forfettario. In fase di dichiarazione Iva anno imposta 2024 è corretto barrare il quadro VA14 dell’ultima dichiarazione Iva presentata? Dato che la ditta individuale è stata registrata nel 2024 con presunzione di incasso/pagamento contestuale alla registrazione, è corretto barrare il rigo VO26?

A. M. - Parma