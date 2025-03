Il passaggio d’azienda blocca il concordato preventivo biennale. Stop ai forfettari

I conferimenti bloccano il concordato preventivo biennale solo se hanno ad oggetto aziende o rami d’azienda. Stop al Cpb anche per i lavoratori autonomi che partecipano ad un’associazione professionale o a una Stp (o viceversa) se l’opzione non è stata esercitata o non viene mantenuta da tutti i soggetti convolti. Sono queste le principali novità che lo schema di decreto legislativo il 13 marzo all’esame del Consiglio dei ministri, introduce in tema di cause di esclusione e di cessazione dal concordato...

