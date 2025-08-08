Imposte

Tcf, parte dai dati di bilancio la mappatura del rischio fiscale

Le prime istruzioni emerse dal tavolo tra Entrate e Oic valorizzano la contabilità

di Alessandro Germani

Nell’ambito della cooperative compliance, disciplinata dal Dlgs 128/2015, così come è stata rivista a seguito della legge delega di riforma del sistema fiscale, che ha tra i suoi obiettivi proprio il potenziamento dell’adempimento collaborativo, il ruolo dei principi contabili appare centrale. Ciò sotto due punti di vista. Da un lato, infatti, i rischi che devono essere oggetto di mappatura sono anche quelli che derivano proprio dalla (corretta) applicazione dei principi contabili da parte del contribuente...

